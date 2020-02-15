İdlib: Çavuşoğlu, Türk heyetinin Pazartesi günü Rusya'ya gideceğini açıkladı

Çavuşoğlu, "Biz istiyoruz ki Rusya ile yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerde, diplomasi yoluyla bunu başaralım, ama eğer bu mümkün olmazsa gerekli tedbirleri de alacağımızı zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı. Çünkü rejim, sadece masum insanları hedef almıyor. Bizim sahadaki gözlem noktalarındaki askerlerimizi de hedef alıyor. Bizim buna müsamaha göstermemiz mümkün değil" diye konuştu.

Çavuşoğlu, konferans için Münih'te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bugün görüşeceklerini açıkladı.

Bu saldırıları durdurmak için Türkiye'nin, Rusya ile çaba sarf ettiğine değinen Çavuşoğlu, "Pazartesi günü bizim heyetimiz Moskova'ya gidecek, daha önce Rus heyeti Ankara'daydı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, görüşmede İdlib konusunun gündeme geldiğini belirterek Şam yönetiminin "İdlib'de siyasi çözüm yerine askeri çözüme inandığını ve son zamanlarda saldırganlığını artırdığını' kaydetti.

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ateşkesin tesis edilmesi için birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "İngiltere ve ABD'nin verdiği desteği, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nden (AB) de daha görünür şekilde görmek istiyoruz. Eğer biz bunu durduramazsak, büyük insani trajedi olacak" diye devam etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise Rusya'yı, "İdlib'deki saldırıları durdurmak için" Esad rejimi üzerindeki etkisini kullanmaya çağırdı.

İdlib'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırında yer alan ve hükümete karşı mücadele yürüten silahlı grupların elinde kalan son bölge olan İdlib eyaletinde düzenlenen iki ayrı saldırıda, 12 Türk askeri ve bir sivil hayatını kaybetti.

Türk yetkililer de Türk ordusunun düzenlediği saldırılarda birçok Suriye askeri hedefinin vurulduğu, çok sayıda Suriye askerinin "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.

Türkiye bir süredir İdlib'e yaptığı asker sevkiyatını ve askeri malzeme yığınağını artırdı.

Rusya ile Astana ve Soçi'de varılan anlaşmalar kapsamında, İdlib'de gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes uygulamasının takibi için Türkiye bölgede gözlem noktaları oluşturmuştu.