HABER

İdlib civarındaki köy ve kasabalar harabeye döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 17:14 | Son Güncelleme

Rus ve Suriye savaş uçak ve helikopterlerinin bombardımanı sonucu İdlib civarındaki yerleşim yerleri hayalet kasaba ve hayalet köylere döndü.Halkın bombardımandan sebebiyle terk ettiği hayalete dönen kasaba ve köyleri Rus uçaklarının hala bombalamaya devam ettiği belirtildi.Hazarin köyünü en son terk eden sakini Ebu Muhammed, köyde ayakta kalan bir bina kalmadığını, herkesin köylerini terk ettiğini söyledi.Ahmed al-Ali de köyde hiç bir askeri birlik veya tesis, sağlık merkezi olmadığını, köyün yüzde 60’ının harap olduğunu buna rağmen Rus uçaklarının hala buraları günlük olarak bombalamayı sürdürdüğünü söyledi.

Rus ve Suriye savaş uçak ve helikopterlerinin bombardımanı sonucu İdlib civarındaki yerleşim yerleri hayalet kasaba ve hayalet köylere döndü.
Halkın bombardımandan sebebiyle terk ettiği hayalete dönen kasaba ve köyleri Rus uçaklarının hala bombalamaya devam ettiği belirtildi.
Hazarin köyünü en son terk eden sakini Ebu Muhammed, köyde ayakta kalan bir bina kalmadığını, herkesin köylerini terk ettiğini söyledi.
Ahmed al-Ali de köyde hiç bir askeri birlik veya tesis, sağlık merkezi olmadığını, köyün yüzde 60’ının harap olduğunu buna rağmen Rus uçaklarının hala buraları günlük olarak bombalamayı sürdürdüğünü söyledi.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Denizde akıntıya kapılan öğretmen kayboldu, arkadaşı kurtarıldıDenizde akıntıya kapılan öğretmen kayboldu, arkadaşı kurtarıldı
Teşhirdeki bisikleti çalarken suçüstü yakalandıTeşhirdeki bisikleti çalarken suçüstü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.