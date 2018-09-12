HABER

İdlib'de 30 bin kişi evlerini terk etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Suriye ordusunun İdlib'e düzenleyeceği olası operasyona yönelik tartışmalar sürerken son bir haftada kenti terk edenlerin sayısı 30 bini aştı.

Saldırılardan kaçan Suriyeliler ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan kamplara göç ediyor.

İdlib'de halk saldırılardan kaçıyor

1 / 9

Şam yönetimi ve Rusya geçen haftadan bu yana İdlib'e hava saldırılarına hız verdi.
2 / 9

Suriye ordusu, Moskova ve İran'ın desteğiyle bölgede büyük bir operasyona hazırlanıyor.
3 / 9

Hava saldırılarından kaçan ya da olası operasyondan korkan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırı yakınlarındaki köylere göç ediyor.
4 / 9

Geçen haftadan bu yana Rusya ve rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle 30 binden fazla Suriyeli evlerini terk etti.
5 / 9

Yerlerinden olan Suriyelilerin çoğu ülkenin kuzeyindeki kamplara yerleşti.
6 / 9

Son olarak Birleşmiş Milletler muhaliflerin Suriye'deki son kalesi İdlib'e olası bir saldırının 21. yüzyılın en kötü insani felaketini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
7 / 9

Türkiye, Rusya ve İran liderleri 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleştirilen zirvede İdlib için ateşkes konusunda anlaşma sağlayamamıştı.
8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İnsanlığa olan güveninizi arttıracak fotoğraflar

İnsanlığa olan güveninizi arttıracak fotoğraflar

MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar

MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar

Milli İHA'lara gezici üs

Milli İHA'lara gezici üs

Rusya füzeleri ateşledi!

Rusya füzeleri ateşledi!

Böyle olur Çin marketi

Böyle olur Çin marketi

Bu eğitimden geçmek cesaret ister

Bu eğitimden geçmek cesaret ister

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.