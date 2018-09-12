İdlib'de 30 bin kişi evlerini terk etti

Saldırılardan kaçan Suriyeliler ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan kamplara göç ediyor.

İdlib'de halk saldırılardan kaçıyor

1 / 9 Şam yönetimi ve Rusya geçen haftadan bu yana İdlib'e hava saldırılarına hız verdi.

2 / 9 Suriye ordusu, Moskova ve İran'ın desteğiyle bölgede büyük bir operasyona hazırlanıyor.

3 / 9 Hava saldırılarından kaçan ya da olası operasyondan korkan binlerce Suriyeli, Türkiye sınırı yakınlarındaki köylere göç ediyor.

4 / 9 Geçen haftadan bu yana Rusya ve rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle 30 binden fazla Suriyeli evlerini terk etti.

5 / 9 Yerlerinden olan Suriyelilerin çoğu ülkenin kuzeyindeki kamplara yerleşti.

6 / 9 Son olarak Birleşmiş Milletler muhaliflerin Suriye'deki son kalesi İdlib'e olası bir saldırının 21. yüzyılın en kötü insani felaketini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

7 / 9 Türkiye, Rusya ve İran liderleri 7 Eylül'de Tahran'da gerçekleştirilen zirvede İdlib için ateşkes konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

8 / 9