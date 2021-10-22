İdlib'de çocukların da bulunduğu pazar yerine korkunç saldırı! O anlar kamerada

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı.

10 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ YARALANDI

İlçedeki hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam etti ve 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

(İHA)

