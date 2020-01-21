İdlib'de göç edenlerin sayısı 40 bini geçti

İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Suriye’nin Halep ilinin batı ve güney kırsalından Esed rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine göç eden sivillere, acil yardım paketleri dağıtıldı.

SAYILARI 40 BİNİ AŞTI



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, son 4 gün içerisinde Halep’in batı ve güney kırsalından en az 40 bin kişinin ülkenin kuzeyine doğru göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını ifade eden Tosun, "Halep’in batı ve güney kırsalına yönelik saldırıların yoğunlaştırılması sonucu bu bölgelerden de göçler başladı. İdlib’in çeşitli bölgelerinde Kasım 2019’un başından bu yana 400

bini aşkın sivil göç etmişti. Halep’in batı ve güney kırsalına yönelik bu saldırılarda göçün devam etmesine neden oldu. Göç yoluna düşen ailelere Afrin yolu üzerindeki Gazeviye köyü yolunda acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor" diye konuştu.

Tosun, saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler için yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

