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İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor! Acı haberler ailelere ulaşmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinden dün gece kahreden haber geldi. Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 Mehmetçik şehit oldu. Acı haberler ailelere ulaşmaya başladı.

Suriye'nin İdlib kentinden dün gece Türkiye'yi yasa boğan haber geldi.Esed güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimizde yaralı olarak Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek Hatay'da tedavi altına alındı. Acı haberler bu sabah ailelere ulaşırken, şehitlerimizin kimlikleri de netleşmeye başladı. Kimlikleri belirlenen şehitlerin Antalya, Mersin, Kahraman Maraş'taki evlerine ateş düştü. Acı haberin ulaşmasının ardından şehit ailelerinin evlerinin olduğu sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehitlerin ismi açıklandı

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

ŞEHİT ATEŞİ KAYSERİ'YE DÜŞTÜ

ŞEHİT ATEŞİ KAYSERİ'YE DÜŞTÜ
Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.

ACI HABER ANTALYA'YA ULAŞTIRILDI

ACI HABER ANTALYA'YA ULAŞTIRILDI
Hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine evinde bildirildi.

BABAEVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

BABAEVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
İdlib saldırısında şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi ise Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.
Anahtar Kelimeler:
Esed Suriye İdlib

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