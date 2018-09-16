İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Suriye'de 'son savaş' olarak nitelendirilen İdlib'de açılan Rus Büyükelçi Karlov'un katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın pankartı büyük tepki çekti. Pankartta katil Altıntaş'ın Karlov'un cesedinin yanında verdiği silahlı pozun altına “Onun gibileri üzerinden başarıya ulaşıyoruz. Türkiyeliler kardeşimiz” ifadeleri yazıldı.

Açılan pankarta Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ten sert tepki geldi. Özkök, 'En küçük kıvılcım anında bir yangına dönebilir.' diyerek uyardığı İdlib'de açılan pankart için şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde FETÖ tezgâhından çıkmış ne idüğü belirsiz, adi bir katilin Ankara’nın göbeğinde Rusya Büyükelçisi’ni vurduktan sonra verdiği o iğrenç poz var... Bir de altına ne yazmış bakın: “Onun gibileri üzerinden başarıya ulaşıyoruz. Türkiyeliler kardeşimiz”

“S...r ulan, nereden kardeşimizsin sen bizim...

Sen bizim düşmanımızsın, bir numaralı düşmanımız... Alçak bir provokatörsün...

Kimin nesi olduğunu bilmediğimiz bir ajansın, düşmansın..."

Olayın arkasında mutlaka bir yabancı parmağının olduğunu söyleyen Özkök, "MİT bu adamları bulup hemen getirtmeli... Ve bu cihatçı gürûhunu bir an önce oradan söküp atmalı. Sormalı ona: ‘Kardeşim kim verdi bu pankartı senin eline?’ Bulmalı..." diye yazdı.

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