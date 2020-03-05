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  4. İdlib’de rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu

İdlib’de rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Suriye'de rejimin en kanlı saldırılarını gerçekleştiren Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan, Bahar Kalkanı Harekâtı'nda Serakib bölgesine düzenlenen operasyonunda SİHA ile vurulduğu öğrenildi. Ağır yaralanan rejim komutanının yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve göçe zorlandığı İdlib saldırılarını yöneten isim olduğu belirtildi.

İdlib’de rejim komutanı Süheyl El Hasan, SİHA ile vuruldu

Bahar Kalkanı harekatında rejim güçlerine çok ağır bir darbe daha vuruldu. Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan kanlı saldırılarını yöneten Kaplan Tugayları Komutanı Süheyl Selman el-Hasan’ın, TSK’nın Serakib’e düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı öğrenildi. DHA’nın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre Süheyl el-Hasan’ın, Serakib’in dış mahallelerinde bulunduğu sırada konumunun belirlendiği, SİHA operasyonuyla bombalandığı belirtildi. Rejim komutanı Süheyl el-Hasan’ın yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanlığı'nın birçok biriminde görev yapan Süheyl El-Hasan’ın, İdlib’de yüzlerce sivilin öldürüldüğü hava saldırılarının talimatını veren isim olduğu biliniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye Süheyl El Hasan SİHA

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