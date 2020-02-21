HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İdlib'de şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk memleketi Gaziantep’te düzenlenen törenle defnedildi. Törende anne Hatice ve baba Osman Ertürk oğullarının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk memleketi Gaziantep'te öğle namazına müteakip düzenlenen törenle defnedildi. Törende anne Hatice ve baba Osman Ertürk, tabuta sarılarak ağlarken, şehidin ağabeyi Yasin ve kız kardeşi Fatma Gizem gözyaşları döktü.

Şehit Ertürk’ün cenazesi, öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.
Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve şehit ailesi ile yakınları katıldı.

Şubat ayı içerisinde rejimin hain saldırılarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler Gaziantep'te defnedilirken, dün yapılan hain saldırıyla şehit olan Mustafa Ertürk ile beraber Gaziantep 3. şehidini verdi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Erdoğan'dan kritik görüşme! Erdoğan'dan kritik görüşme!
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
1/
Anahtar Kelimeler:
İdlib şehit Mustafa Ertürk

En Çok Okunan Haberler

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

Leyla’nın ölümüyle ilgili görülen davada, anne salonu terk etti

Leyla’nın ölümüyle ilgili görülen davada, anne salonu terk etti

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi! 4 köyde okullar tatil

Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi! 4 köyde okullar tatil

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Diğer Haberler
Dehşet anlarını anlattı: Köpek çocuğumun kafasını ağzına aldı

Çocuğuna köpek saldıran anne dehşeti anlattı

Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga

Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Merkel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Adli tıp raporu ortaya çıktı

Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Adli tıp raporu ortaya çıktı

Atakan Kayalar için bakanlık devreye girdi

Atakan Kayalar için bakanlık devreye girdi

Antalya'da Akdeniz foku görüntülendi!

Nesli tükenme tehlikesi altında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.