İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İdlib kuşatması için Hama ve Halep'in kuzeyinde konuşlanan rejim hatlarında korku ve panik başladı. Türkiye'nin bölgeye yaptığı askeri sevkiyat, Suriye Ordusu saflarında çözülmeye sebep oldu. Suriyeli General Fuat Suad, 800'den fazla milis ve askerin cepheden kaçtığını belirtti.

'TÜRK ORDUSU, REJİMİ KORKUTTU'

Halen İdlib İl Emniyet Sorumlusu olan Tümgeneral Suad Fuad, Türkiye’nin yürüttüğü insani diplomasinin gelinen noktada başarılı olduğunu ve gelinen nokta itibarı ile kazanan tarafın “Kan dökülmesin” diyen Türkiye olduğunu belirtti. Fuat Suad şunları anlattı: “Türk Ordusu ve Türk siyaset geleneği, İdlib konusunda başarılı bir sınav verdi. Devam eden askeri sevkiyat ve sınırda yoğunlaşan faaliyetler Suriye rejimini ciddi anlamda korkuya sevk etti. Bu durum cepheye de yansıdı. Bizim dinlediğimiz telsiz ve telefon kayıtlarına da bu panik hali yansıyor.”

'AMAÇLARI KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRTMAK'

“Rejimin Hama cephesinde Ebu Tevfik isimli bir albay, aynı cepheden bir yüzbaşı ile yaptığı whatsapp görüşmesinde oldukça çarpıcı itiraflarda bulunuyor. 'Kara operasyonu yapılması durumunda başarısız oluruz' diyen Esed subayı Dera ve Guta’dan getirilenlerin ön hatlarda yem olarak kullanılmasını teklif ediyor. Bu planın arka planında Esed’in kardeşi kardeşe kırdırma hevesinin yattığını herkes görmeli. Zira Dera ve Guta’dan onbinlerce insan İdlib’e geldi. Esed orada kalanları da İdlib’e zorla getirdi ve bu insanların bir çoğu akraba. Suriye Baas’ı 1969’dan bu yana aynı taktiği uyguluyor, o da kendi varlığını koruma amacıyla kardeşi kardeşe kırdırmak.”