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İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 08:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı yoğun askeri sevkiyat, Suriye Ordusu saflarında çözülmelere neden olduğu iddia edildi. Yerel kaynaklar paniğe kapılan 800’den fazla askerin cepheden kaçtığını belirtiyor.

İdlib'de son durum! 'Suriye Ordusu'ndaki 800 asker cepheden kaçtı' iddiası

İdlib kuşatması için Hama ve Halep'in kuzeyinde konuşlanan rejim hatlarında korku ve panik başladı. Türkiye'nin bölgeye yaptığı askeri sevkiyat, Suriye Ordusu saflarında çözülmeye sebep oldu. Suriyeli General Fuat Suad, 800'den fazla milis ve askerin cepheden kaçtığını belirtti.

'TÜRK ORDUSU, REJİMİ KORKUTTU'

Halen İdlib İl Emniyet Sorumlusu olan Tümgeneral Suad Fuad, Türkiye’nin yürüttüğü insani diplomasinin gelinen noktada başarılı olduğunu ve gelinen nokta itibarı ile kazanan tarafın “Kan dökülmesin” diyen Türkiye olduğunu belirtti. Fuat Suad şunları anlattı: “Türk Ordusu ve Türk siyaset geleneği, İdlib konusunda başarılı bir sınav verdi. Devam eden askeri sevkiyat ve sınırda yoğunlaşan faaliyetler Suriye rejimini ciddi anlamda korkuya sevk etti. Bu durum cepheye de yansıdı. Bizim dinlediğimiz telsiz ve telefon kayıtlarına da bu panik hali yansıyor.”

'AMAÇLARI KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRTMAK'

“Rejimin Hama cephesinde Ebu Tevfik isimli bir albay, aynı cepheden bir yüzbaşı ile yaptığı whatsapp görüşmesinde oldukça çarpıcı itiraflarda bulunuyor. 'Kara operasyonu yapılması durumunda başarısız oluruz' diyen Esed subayı Dera ve Guta’dan getirilenlerin ön hatlarda yem olarak kullanılmasını teklif ediyor. Bu planın arka planında Esed’in kardeşi kardeşe kırdırma hevesinin yattığını herkes görmeli. Zira Dera ve Guta’dan onbinlerce insan İdlib’e geldi. Esed orada kalanları da İdlib’e zorla getirdi ve bu insanların bir çoğu akraba. Suriye Baas’ı 1969’dan bu yana aynı taktiği uyguluyor, o da kendi varlığını koruma amacıyla kardeşi kardeşe kırdırmak.”

'ŞAM'DA KELLELER ALINACAK'

“Lazkiye’de yakalanan katliam sanığının talimatı Suriye İstihbaratı’ndan aldığını itiraf etmesi İdlib sürecini yakından etkiler, etkiliyor. Beşşar Esed rejimi, MİT operasyonu ile suçüstü yakalandı. Türkiye’nin İdlib konusunda yürüttüğü mekik diplomasisi ve uluslararası toplumun bu çabaya verdiği desteğe paralel olarak Reyhanlı katliamı sanığının Lazkiye’den alınarak Türkiye’ye getirilmesi Şam’ı zor duruma soktu. Bu başarılı operasyon sebebiyle Şam’da bazı kelleler alınacak ve Türkiye’nin bu darbesi ciddi bir iz bırakacak. Bir diğer yandan ise Türkiye’nin tezleri Esed’in kiralık katili tarafından da doğrulanmış oldu.”

CEPHELERDE MORALLER BOZUK

Rejim adına bölgede faaliyet gösteren Abdurrahman Rafi isimli bir gazeteci, cephelerde morallerin bozuk olduğunu, birçok milis ve askerin kaçmak için fırsat kolladığını, kuşatma kordonunda bulunanların büyük oranda savaşa hazır olmadığını yazdı. Esed yanlısı gazeteci, bölgeye getirilenlerin savaşmaktan çok hava ve kara bombardımanları ile boşalan bölgeleri yağma amaçlı cepheye gelen milislerden oluştuğunu yazdı.

SEVKİYAT HIZLANDI

Suriye sınırındaki birliklere sevkiyat hızlandı. Türkiye’nin farklı kentlerinde konuşlu birliklerden gelen zırhlı askeri iş makineleri ve obüs toplarından oluşan konvoy, Hatay’ın Yayladağı ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. (Yeni Şafak)

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