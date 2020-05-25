İdlib’de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi

Suriye\u2019nin \u0130dlib kentinde bulunan T\u00fcrk askerleri, sokaklarda oynayan \u00e7ocuklarla bayramla\u015ft\u0131.\nT\u00fcrk askerleri daha sonra \u00e7ocuklara bayram har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 verdi. Har\u00e7l\u0131klar\u0131n\u0131 alan \u00e7ocuklar\u0131n mutlulu\u011fu y\u00fczlerine yans\u0131d\u0131. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130stinye Sahili'nde mest eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcMehmet\u00e7ikle g\u00fcl\u00fcmseten \u2018Bayram Har\u00e7l\u0131\u011f\u0131\u2019 diyalo\u011fuDikkat! Bu hastal\u0131k sadece 15 dakikada bula\u015f\u0131yor
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