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İdlib’de Türk askerleri çocuklara bayram harçlığı verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 14:46 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, sokaklarda oynayan çocuklarla bayramlaştı.

Türk askerleri daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi. Harçlıklarını alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. (İHA)

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