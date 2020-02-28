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İdlib'deki hain saldırısı sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 09:17 | Son Güncelleme

İdlib'deki Esad rejiminin düzenlediği alçak saldırı sonrası 33 askerimizin şehit olması sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajları gelmeye başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şehit olan askerlerimiz için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

İdlib'deki hain saldırısı sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajları

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı. “Suriye-İdlib'den gelen acı haber hepimizi derinden sarstı, şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var” diyen Akıncı şunları kaydetti:

“Türkiye’nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İdlib rejim başsağlığı KKTC Mustafa Akıncı

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