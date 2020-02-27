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İdlib'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 00:18 | Son Güncelleme

İdlib'de Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda iki askerimiz şehit oldu. Askerlerin şehadet haberleri Samsun ve Kahramanmaraş'taki ailelerine askeri yetkililer tarafından verildi. Milli Savunma Bakanlığı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını belirtti.

İdlib'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit düştü

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24), Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit oldu. Samsun Valiliği tarafından da Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un şehit olduğu haberi paylaşıldı.

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KAHRAMANMARAŞ'TAKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Piyade Uzman Çavuş Baykuş’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş'a, Dulkadiroğlu ilçesi Yeneşehir Mahallesi'ndeki ikamet eden baba Ali ve anne Zeynep Baykuş’a bildirildi. Şehidin naaşının yarın memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verilmesinin beklendiği aktarıldı.

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SAMSUN VALİLİĞİ DUYURDU

Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, “Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

MSB'DAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." denildi. (İHA-DHA)

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İdlib Suriye şehit rejim

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