'İdlib’e çadır kampanyası' adı altında IŞİD'e para topladı

Sosyal yardımlaşma platformları ve internet üzerinden "İdlib’e çadır kampanyası" adı altında IŞİD terör örgütüne Bursa’da finansal destek sağlayan H.K. jandarma tarafından teknik takibe alındı.

Yıldırım ilçesinde ikamet eden H.K isimli şahsın topladığı paraları özel bir para gönderme sistemi üzerinden Suriye’de bulunan IŞİD terör örgütü mensuplarına ulaştırdığı belirlendi. Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve üzerinde yapılan aramada, IŞİD terör örgütünce kullanılan çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ile Suriye’ye gönderilmek üzere hazırlanan nakit para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)



