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İdlib'e füzeli saldırı! Hastane ve çadırları hedef aldılar: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 23:24 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran destekli terörist gruplar, konuşlandığı Halep'in güney kırsalındaki Azzan Dağı'nda bulunan üslerinden İdlib'deki kamplara saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, çoğu çocuk 12 sivil yaşamını yitirdi, en az 40 sivil yaralandı.

Muhaliflerin gözlemevine göre, İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kah köyündeki zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplara füzelerle saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ilk belirlemelerine göre çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Saldırıda çok sayıda çadır da zarar gördü.

Öte yandan, saldırıyı düzenleyen İran destekli terörist grupların bulunduğu Azzan Dağı'nın, Kah köyüne yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDEN SİVİL SAYISI 18'E ULAŞTI

Rusya'nın akşam saatlerinde Marratinnuman ilçesi Ayn Krey köyüne düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirmiş, çok sayıda sivil de yaralanmıştı.
Böylece gün içinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e yükseldi.

GEÇEN AY 75 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Sivil savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İdlib füzeli saldırı

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