"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde Beyaz Baretliler'e hava saldırısı

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Kefrenbil ilçesine düzenlenen hava saldırısının Rus uçakları tarafından gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Lazkiye'nin Hımeymim üssünden Rusya'ya ait uçaklar kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

İdlib'in Kefrenbil ilçesindeki Hazarin ve Has köylerine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 8 sivil yaralandı.

Merkez hizmet dışı kalırken, çalışanlarından ölen ya da yaralanan olmadı.

Esed rejimi ile destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Kefrenbil ilçesinde Has, El Kabine, Mer Ez Zuhur, Hızarin Termela, El Mıntar, Abidin, El Habit, Marabo, El Karkor köylerine, Lazkiye'nin kırsalında Berze, Et Tiffahiyye, Terdin köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son 13 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre (SNHR), İdlib mutabakatından bu yana bölgede 9'u Sivil Savunma merkezi olmak üzere en az 82 yaşam merkezi (okul, cami, sağlık merkezi) vuruldu.

