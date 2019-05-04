"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne hava saldırıları: 5 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ve destekçileri, Astana formatlı Garantörler Toplantısı'nın düzenlendiği 25-26 Nisan'dan bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalındaki Serakib beldesine, Marıtahun, Merdih, El Janudiyye, Has, El Habit, El Llüj, Tel El Nebi Eyyüp Krisaa, Hassane, İhsem, el Fattire, Hazarin, Şeyh Mustafa, Bismas, Erneba, Sıfuhan, İbdita, ve El-Habit köylerine yoğun hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, söz konusu saldırılarda El-Habit'ta 2, Sıfuhan'da 1 ve Erneba köyünde 2, toplam 5 sivil yaşamını yitirdi.

Böylece "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere son iki günde düzenlenen yoğun hava ve kara saldırılarında en az 27 sivil hayatını kaybetti.