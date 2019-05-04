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"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne hava saldırıları: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ve destekçileri, Astana formatlı Garantörler Toplantısı'nın düzenlendiği 25-26 Nisan'dan bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalındaki Serakib beldesine, Marıtahun, Merdih, El Janudiyye, Has, El Habit, El Llüj, Tel El Nebi Eyyüp Krisaa, Hassane, İhsem, el Fattire, Hazarin, Şeyh Mustafa, Bismas, Erneba, Sıfuhan, İbdita, ve El-Habit köylerine yoğun hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, söz konusu saldırılarda El-Habit'ta 2, Sıfuhan'da 1 ve Erneba köyünde 2, toplam 5 sivil yaşamını yitirdi.

Böylece "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere son iki günde düzenlenen yoğun hava ve kara saldırılarında en az 27 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından, "Rus savaş uçakları Hımeymim ve Hama askeri üssünden kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

İdlib'in güney ve Hama'nın kuzey kırsalındaki çok sayıda sivil yerleşim, hava ve kara saldırılarından etkilendi.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin 127, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğünü belirtmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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5 sivil el habit erneba Esed Rusya sıfuhen

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