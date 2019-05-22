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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısı: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin yerleşim bölgelerine gece geç saatlerde düzenlediği hava saldırılarında 12 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere gece geç saatlerde düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 12 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece geç saatlerde İdlib ilinin Marratinnuman ve Han Şeyhun ilçeleri, Marrıthırma, el Kassabiyye, Abidin, Hiş, Kirisaa, Kefer Sicne ve Nukeyyir köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Marratinnuman ilçesi ile Marrıthırma köyüne düzenlenen hava saldırılarında 4'ü çocuk en az 12 sivil hayatını kaybetti, 25'ten fazla sivil yaralandı.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana düzenlenen saldırılarda en az 183 sivilin yaşamını yitirdiğini, 455'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor. Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerlerinden edildi.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, yaklaşık 3 hafta önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava saldırısı İdlib

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