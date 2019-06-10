İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırısı: 6 ölü, 39 yaralı

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabı üzerinden, Han Şeyhun, Latamine, Kefer Zita ilçeleri ve Maarşurin'e düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu bölgelerin Rusya tarafından hedef alındığına dikkati çekerek, "İki Rus savaş uçağı Hımeymim'den kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Han Şeyhun ilçesinde işçilerin çalıştığı bir tarla ve Maarşurin köyündeki pazar yerinde toplam 6 sivil hayatını kaybetti, 39 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib ilinin Han Şeyhun ilçesi, Temaniye beldesi, Şeyh İdris, Maarşurin ve Et Tüh köyleri, Hama'nın kuzey kırsalında Latamne ile Kefer Zita ilçelerine hava saldırısı düzenledi.

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 6 sivil yaşamını yitirdi, 39 sivil yaralandı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın, mayıs ayında İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 59'u çocuk, 231 sivil yaşamını yitirdiğini, 659 sivilin yaralandığını belirtti.