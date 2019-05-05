"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılar

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Latemne, Morik, Kefrenbude, Kefer Zita, ilçeleri ile Meydan, Gazel, Karkut, Humetrat, Emkıyya, Havvaş, Sahriyye, Zekat, El Nakus, El Sirmani, El Misteriha ve El Tüvbe köylerine ve İdlib'in güneyi, güney batısı ve güney doğusu kırsalındaki Han Şeyhun, Kefrenbil ilçeleri ile Kensafra, Temenia beldelerine, Abidin, Habit, Beynin, Ihsım, Fattira, Kefer Avid, Erinebe, Termele, Sırmaniye, Duver el Ekrat ve Suduh ed Deyr köylerine hava ve karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı gerçekleştiriyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, sabah saatlerinden itibaren yapılan hava saldırılarda Kifrenbil ilçesinde 2, Suduh ed Deyr'de 1, Termela'da 1 toplam 5 sivil hayatını kaybetti ve çok sayıda sivil yaralandı.