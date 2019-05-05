"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılar: 8 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında biri sivil savunma görevlisi, 3'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ve destekçileri, Astana formatlı Garantörler Toplantısı'nın düzenlendiği 25-26 Nisan'dan bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerden bu yana İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalındaki Muhambil beldesine, El Fateere, Hassane ve El Rekaya köyleri, Hama'nın kuzey ve batı kırsalında ise Kifrenbude ilçesi, El Nakus, El Sirmani, El Misteriha ve El Tüvbe köylerine yoğun hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, söz konusu saldırılarda İdlib'e bağlı Muhambil'de 2 çocuk, El Fattere'de 1, Hassane'de 1, Marrethırme'de 1, El Rekaya'da 2, Hama'nın batı kırsalında El Tövbe köyünde 1, toplam 8 sivil yaşamını yitirdi.