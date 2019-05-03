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"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında son 24 saatte 10 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Son 24 saatteki saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in güneydoğusundaki Kansafra beldesine, Termela, Bsekla, Has, Marrıthırma, İblin, Nukeyyir, Beyder Şemso ve İbtida köylerinin yakınlarına, Hama'nın kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesine, batı kırsalındaki El Hüveyz, Cüb Süleyman ve Kuleydin köylerine yoğun hava ve kara saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırılarında İdlib'in Nukeyyer'de 1 ve İbdita'da 1, bugün sabah saatlerinde de İdlib'e bağlı İhsim köyünde 1, Beyder Şemso'da 1 ve El Habit köyünde 1, Hama'nın batı kırsalında Cüb Süleyman köyünde 1, Kulyedin'de 4 toplam 10 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Dünkü saldırılarda 5 sivil ölmüştü.

- Muhaliflere ait uçak gözlem evinden açıklama

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabından İdlib'de Beyder Şemso, Hama'da Kuleydin ve Cüb Süleyman köylerine yapılan saldırılarla ilgili paylaştığı mesajında, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Esed rejimi ve destekçileri, son bir haftada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenledikleri saldırıları yoğunlaştırdı. İdlib'in güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve batı kırsalı, Halep'in batı kırsalında toplam 22 yerleşim sürekli olarak hedef alınıyor. Söz konusu dönemde yaklaşık 42 bin sivil, bölge içerisinde güvenli gördüğü alanlara ve Türkiye sınırı hattındaki kamplara göç etmek zorunda kaldı. Söz konusu dönemde toplam 48 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin 127 sivil, Rusya'nın ise hava saldırılarıyla 13 sivili öldürdüğü belirtilmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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