"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılar sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 2'si çocuk 4'ü kadın toplam 10 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve destekçileri, gece geç saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Morik, Latamine, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Zeyzun, El İnkavi, El Hüveyz, El Huveyce, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, El Habit, Has, El Knidde, Ureynibe, Şinan ve Rub-u el Cüz köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, gece geç saatlerinden itibaren düzenlenen hava saldırılarında İdlib'e bağlı Ureynib'e köyünde 4, Rub-u El Cüz'de 4 ve Şinan köyünde 2 olmak üzere toplam 10 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma, hayatını kaybedenlerin 2'sinin çocuk, 4'ünün de kadın olduğunu bildirdi.

Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.