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"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava ve kara saldırılarında 8 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejiminin ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere dün gece geç saatlerde düzenlediği hava ve kara saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve destekçileri, gece geç saatlerden bu yana Hama'nın kuzey ve batı kırsalında, Latamne, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Şehrenaz, Eş Şiria ve Es Sirmani köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, Kinsafra beldesi, El Habit, Um En Neyir, Has, Ras El Ayn El Knidde, Ureynibe, Şinan ve köylerine, Halep'in batı kırsalında Kefer Naha ile Zahret El Madain yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Kefer Naha, Zahret El Madain ve Um En Neyir köyüne düzenlenen hava saldırısı ile ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." bilgisi paylaştı.

Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Saldırılar sonrası bölgelerde yaşayan siviller göç etmeyi sürdürüyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplarına sığınıyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 5 günde düzenlenen saldırılarda en az 71 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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