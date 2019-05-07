"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılar sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejiminin ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere dün gece geç saatlerde düzenlediği hava ve kara saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi ve destekçileri, gece geç saatlerden bu yana Hama'nın kuzey ve batı kırsalında, Latamne, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Şehrenaz, Eş Şiria ve Es Sirmani köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, Kinsafra beldesi, El Habit, Um En Neyir, Has, Ras El Ayn El Knidde, Ureynibe, Şinan ve köylerine, Halep'in batı kırsalında Kefer Naha ile Zahret El Madain yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Kefer Naha, Zahret El Madain ve Um En Neyir köyüne düzenlenen hava saldırısı ile ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." bilgisi paylaştı.

Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.