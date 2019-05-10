"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırılarda 2 sivil öldü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılarında 2 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin İdlib'in güneybatısında Kefrenbil ilçesine düzenlediği misket bombalı saldırıda 2 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'de o dönemki adıyla Astana olan Nur Sultan'daki toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

Öte yandan dün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan İdlib'deki saldırıların durdurulmasını istediği öğrenilmişti. Lavrov, bunun üzerine İdlib'de dün sabah saldırıların durdurulduğu bilgisini iletmişti.

