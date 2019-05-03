"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne saldırıları: 7 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ederken, akşam saatlerindeki saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in güneydoğusundaki Kefrenbil ilçesi Keferruma, İhsem ve Kansafra beldesine, Termela, Bsekla, Has, Marrıthırma, İblin, Nukeyyir, Beyder Şemso, Krisaa, Urenibe, Kefer Sicne ve İbtida köylerinin yakınlarına, Hama'nın kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesine, batı kırsalındaki El Hüveyz, Cüb Süleyman, El Suhriyye ve Kuleydin köylerine Madik Kalesi Beldesine yoğun hava ve kara saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam düzenlenen varil bombası saldırılarında İdlib'in güneydoğusunda İhsem beldesinde 5 sivil, Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Madik kalesi beldesinde 1 sivil, El Suhriyye köyünde 1 sivil olmak üzere toplam 7 sivil yaşamını yitirdi.