İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne şiddetli hava saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırıları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

Rejime ve Rusya'ya ait savaş uçaklarınca, İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile Maarşurin, Martemater, Hiş, Urim El Cuz, Ureynibe, Sutuh Ed Deyr köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Keferzita ve Morik ilçeleri ile Tel Meleh, Cubbeyn, Havice ve Sırmaniye köylerine hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Urim El Cuz köyünde 6 sivil hayatını kaybetti, Serakib ilçesinde de en az 10 sivil yaralandı.

Söz konusu bölgelere yoğun hava saldırıları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinden Han Şeyhun, Serakib, Kefer Zita, Kefrenbil ilçeleri ile Hiş köylerine Rusya'ya ait savaş uçaklarının saldırdığı bildirildi.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının öğle saatlerindeki saldırısında, Suriye Sivil Savunmasının basın çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan Enes Diyab da hayatını kaybetti.