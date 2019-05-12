"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yönelik saldırılar sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlendiği saldırılarda 3 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Tüh, El Habit ve El Kebine köylerine, Hama'nın kuzey ve batı kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine, Zeyzun, Şiira Mağra, Meydan Gazal ve Es Sirmaniyye köylerine yoğun hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Hama'nın batı kırsalındaki Şiir Mağar köyüne yönelik kara saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017 tarihindeki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.