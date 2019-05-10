"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yönelik saldırılarda sivil kayıplar artıyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlendiği saldırlarında 5 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Han Şeyhun, Maaratinuman ve Kefrenbil ilçeleri ile Hiş, Nukkeyer, Keferruma ve Binin köylerine, gün içerisinde yoğun hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Han Şeyhun'a düzenlenen kara saldırılarında 3 sivil öldü.

Öğle saatlerinde de rejiminin İdlib'in güneybatısındaki Kefrenbil ilçesine düzenlediği misket bombalı saldırıda 2 sivil ölmüştü. Böylece gün içindeki saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 5'e yükseldi.

Bombardımanda, Nukkeyer ve Kefrebil köylerinde birer cami vuruldu.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017 tarihindeki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.