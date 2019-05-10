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"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne yönelik saldırılarda sivil kayıplar artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 18:17 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar devam ederken, gün içerisinde düzenlenen saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, 2 cami vuruldu

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlendiği saldırlarında 5 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Han Şeyhun, Maaratinuman ve Kefrenbil ilçeleri ile Hiş, Nukkeyer, Keferruma ve Binin köylerine, gün içerisinde yoğun hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Han Şeyhun'a düzenlenen kara saldırılarında 3 sivil öldü.

Öğle saatlerinde de rejiminin İdlib'in güneybatısındaki Kefrenbil ilçesine düzenlediği misket bombalı saldırıda 2 sivil ölmüştü. Böylece gün içindeki saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 5'e yükseldi.

Bombardımanda, Nukkeyer ve Kefrebil köylerinde birer cami vuruldu.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017 tarihindeki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 123 sivilin yaşamını yitirdiğini, 320'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.

Öte yandan dün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan İdlib'deki saldırıların durdurulmasını istediği öğrenilmişti. Lavrov, bunun üzerine İdlib'de dün sabah saldırıların durdurulduğu bilgisini iletmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib saldırı

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