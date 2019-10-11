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İdlib halkından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde halk, Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterileri düzenledi - Binniş ilçesindeki gösterilere katılan Nizar Hammud: - "Bu operasyonu yıllarca Esed rejimi ile iş birliği yapan ve yerel halkı yerinden eden bölücü milislere yönelik olduğu için destekliyoruz. Bu operasyonu biz istiyoruz. SMO'yu destekliyoruz. Yerinden edilen ve zeytin ağaçlarının altında uyuyan insanlar için bir kurtuluş olacaktır" - Velid Muhammed: - "Bölücü terör örgütünü yok etmek ve bölgeye barış ile huzuru getirmek için TSK'ye ve SMO'ya destek gösterisi düzenledik"

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde birçok noktada toplanan halk, Fırat nehrinin doğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İdlib halkı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi yaptı.

İdlib kent merkezi dahil Maareetinuman ve Binniş ilçesi, Kelli ile Keferte Harim köylerinde binlerce sivil, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

İdlib'in Binniş ilçesinde düzenlenen gösterilerde, Türkçe ve Arapça, "DEAŞ İslam'ı temsil etmediği gibi, YPG/PKK da Kürtleri temsil etmez", "Barış için Barış Pınarı başladı." "Barış Pınarı'na, bütün dünyanın zorbaları karşı çıktığı için (harekata katılanlara) şeref vericidir." yazılı dövizler taşındı.

- "Barış Pınarı özgür ve onurlu olan her insanı temsil ediyor"

Gösteriye katılanlardan Nizar Hammud AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye Milli Ordusuna (SMO) buradan selam. Kürtler bizim kardeşimizdir. Halkımızdır ve ahalimizdir." dedi.

Esed rejiminin katliamlarına uluslararası camianın sessiz kaldığına dikkati çeken Hammud, "Biz Keferrume'den Binneş'e, Barış Pınarı Harekatı'nın özgür ve onurlu olan her insani temsil ettiğini göstermek için buraya geldik. Bu operasyonu yıllarca Esed rejimi ile iş birliği yapan ve yerel halkı yerinden eden bölücü milislere yönelik olduğu için destekliyoruz. Bu operasyonu biz istiyoruz. SMO'yu destekliyoruz. Yerinden edilen ve zeytin ağaçlarının altında uyuyan insanlar için bir kurtuluş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir diğer gösterici Ahmet Hoca da "Suriye'nin bölünmesi için harcanan çabaları protesto etmek ve Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bu kadar insan bir araya geldi." diye konuştu.

SMO'ya destek verdiklerini belirten Hoca, "Bütün dünya üzerindeki diktatörler bu operasyonun aleyhinde açıklamalar yaptığına göre, bu harekatın başarı ile sonuçlanacağına eminim." dedi.

Diğer gösteri katılımcısı Velid Muhammed ise "Devrimin hassas zamanlarında bölücü terör örgütünü yok etmek ve bölgeye barış ile huzuru getirmek için TSK'ye ve SMO'ya destek gösterisi düzenledik." değerlendirmesinde bulundu.

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