HABER

İdlib havadan ve karadan ateş altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalı bugün de Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından havadan vuruldu.

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalı bugün de Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından havadan vuruldu. Rejim güçlerinin de karadan ateş altına aldığı İdlib kırsalındaki köylerde yaşayanlar ise kimyasal saldırısı olabileceği endişesiyle evlerini terk etti.

Esad rejiminin Dera’da kontrolü sağlamasının ardından yeni hedef olarak belirlediği Hatay ile sınır komşusu olan İdlib’e yönelik Rus savaş uçaklarının desteğiyle başlattığı saldırı devam ediyor. Son günlerde İdlib ile güneyindeki Hama kırsalında bulunan ilçe, belde, köy ve kasabalara yönelik Rus ve Suriye savaş uçaklarının bombardımanı bugün de devam etti. Bugün düzenlenen hava saldırılarında

Telaas, Abdin, Latamine, Habit ve Kefer Zite köyleri hedef alındı. Bölgelerde paniğe yol açan bombardımanlarda 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Bombardımanlarda hedef alınan Latamine Köyünde bulunan bir sahra hastanesi de saldırının ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

İDLİB KIRSALI KARADAN DA VURULUYOR

Havadan saldırıların yanı sıra Esad rejimi askerleri konuşlu bulundukları bölgelerden muhaliflerin kontrolündeki köyleri karadan da ateş altına alıyor. Uçak ve helikopterler ile kimi zaman varil bombalarıyla hedef alınan köyler, yakınındaki rejim birlikleri tarafından havan, roket ve tanklarla da vuruluyor. Karadan yapılan saldırılarda da bazı binaların yıkıldığı ve yaralananlar olduğu bildirildi.

MUHALİFLERİN KONTROL NOKTALARI VURULUYOR

Öte yandan İdlib ile Hama arasındaki Curin bölgesinde konuşlu rejim askerleri, birkaç kilometre uzaklıkta bulunan muhaliflerin kontrolündeki Sermaniye Köyünü hedef aldı. Rejim güçleri muhaliflerin kontrol noktalarını havan ve roketlerle peş peşe vurdu. Rejimin birbiri ardına yaptığı saldırıların ardından muhaliflerin kontrol noktalarından yükselen dumanlar birçok yerden de çıplak gözle izlendi.

REJİM ASKERLERİ ÇADIRLARDA KALIYOR

Suriye rejimine bağlı askerlerin birliklerin yanı sıra kontrolü sağladıkları bazı bölgelerdeki yüksek noktalara üslendikleri görüldü. Rejim askerleri bazı yerlerde birkaç yüz metre mesafede ele geçirdikleri yüksek noktalara kurdukları üslerde çadırlarda kalarak sık sık muhaliflerin bulundukları alanları ateş altına alıyor.

KÖYLERDE KİMYASAL KORKUSU

İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayanların büyük bölümü ise evlerini son günlerde kimyasal saldırı yapılacağı endişesiyle terk etti. Kimyasal silah kullanılacağı yönündeki bilgilerin ortaya çıkmasının ardından İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce aile evlerini terk ederek Cisr Eş Şuğur ilçesi ve İdlib veya güvenli gördükleri iç kesime göç ettikleri görüldü. Sivillerin boşaltmasının ardından İdlib ve Hama kırsalının hayalet kente dönüştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
- Muhaliflerin köyü yapılan bombardımandan duman
- Şehirde yıkılmış ve zarar görmüş binalar
- Cisr Eş Şugur Çarşısı
- Silahlarıyla nöbet tutan muhalifler
- Boş sokaklardan detay
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Nuri PİR-SURİYE-DHA)

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladıİçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Giresun'da denizde oluşan hortum, korkuttuGiresun'da denizde oluşan hortum, korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

Ankara'nın göbeğindeki gizli yapı gün yüzüne çıkarılıyor

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Çağlayan'da metrobüs kazası

Çağlayan'da metrobüs kazası

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.