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İdlib, havadan ve karadan vuruluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde terör örgütü Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) kontrolündeki bazı bölgelere Rusya ve Suriye savaş uçakları tarafından bombardıman düzenlendi.

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde terör örgütü Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) kontrolündeki bazı bölgelere Rusya ve Suriye savaş uçakları tarafından bombardıman düzenlendi. Ölen ve yaralananların olduğu belirtilen bombardımanın yanı sıra aynı bölgeler rejim güçlerince de karadan da topçu ateşiyle vuruluyor.
Hatay ile sınır komşusu olan ve muhaliflerin son kalesi olarak bilinen Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) denetiminde olan ve Esad rejiminin kontrolü sağlamak için operasyon sinyali verdiği İdlib'e yönelik son günlerde başlayan hava ve karadan saldırılar bugün de devam etti. Tahran'da bugün yapılacak olan Türkiye, Rusya, İran üçlü zirvesinden saatler önce Lazkiye'de bulunan Hmeymim Hava Üssünden kalkan Rus ve Suriye'ye ait savaş uçakları; İdlib'in güney kırsalındaki Keferzite, Han Şeyhun ve Hebit bölgelerine bombardıman düzenledi. Hava harekatının ardından aynı noktalarda belirlenen hedefler karadan da rejime ait güçler tarafından topçu ateşiyle vuruldu. Karadan ve havadan ateş altına alınan bölgelerde ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Hava hareketliliğin devam ettiği bölgeye rejim güçlerinin topçu ateşi sürüyor.

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