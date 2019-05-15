İdlib için çalışma grupları devrede

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'le ilgili çalışma gruplarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan ve Putin'in iki gün önce telefonda görüştüğünü hatırlatarak, çalışma grubunun en kısa zaman içerisinde buluşması için iki liderin anlaştığını duyurdu. Çavuşoğlu, "Çabalarımızı yoğunlaştırdık. Saldırıların durması lazım. Büyük bir mesafe katetmişken rejimin saldırıları her şeyi berbat edebilir" diye konuştu.

Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına yönelik saldırı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Rejimin saldırgan tutumu değişmeli bu kesin" dedi. Çavuşoğlu, Suriye'de hükümet güçleri tarafından düzenlenen saldırıların yeni anayasayı hazırlayacak komitenin kurulmasını riske attığına da dikkat çekti. 2017'den bu yana yürütülen Astana görüşmelerinin geçtiğimiz ay yapılan son ayağının ardından, Suriye'de hükümet ve muhalif grupların anayasa komitesi kurulması için anlaşmaya çok yakın olduğu açıklanmıştı.