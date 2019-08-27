İdlib için ek tedbirler görüşüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İdlib konusunda Türkiye'nin Soçi Mutabakı'ndan kaynaklı sorumluluklarını ancak Suriye rejiminin saldırılarına son vermesiyle yerine getirebileceğini vurguladı. "Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez" diyen Erdoğan, Mayıs ayından bu yana yaşanan saldırılarda 500'den fazla sivilin öldüğünü dile getirdi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, İdlib konusunda ek tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. Putin, "İdlib’deki durum hakkında derin endişe duyuyoruz. Türkiye ile teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik. İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık" şeklinde konuştu. İdlib'le ilgili ek tedbirlerin ne olduğuna dair ayrıntılar açıklanmadı.

Erdoğan ise rejimin saldırıları durursa üzerilerine düşeni yapabileceklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede öne çıkan konu Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib oldu.

Eylül 2018'de Ankara ile Moskova arasında imzalanan Soçi Mutabakatı, Suriye güçleri ile bazıları Türkiye tarafından da terör örgütü kabul edilen silahlı muhalifler arasında 15-20 kilometrelik silahlardan arındırılmış bir tampon bölgenin oluşturulmasını öngörüyordu. Muhaliflerin belirlenen bölgelerden çekilmesinin Türkiye tarafından sağlanması ve denetlenmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Teröristler Suriye egemenliğindeki topraklara saldırıyor, Rus üslerini tehdit ediyor" derken, Erdoğan ise İdlib'de sükuneti bozan tarafın Suriye rejiminin saldırıları olduğunu savundu. Erdoğan "Rejimin saldırıları özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir" diye konuştu.

"Komşumuz Suriye" vurgusu

Erdoğan ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi çözümü desteklediklerini belirtirken, "Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin sekiz yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.

Putin'den güvenli bölgeye destek

Diğer yandan Putin Türkiye ile ABD arasında Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturulması konusunda varılan anlaşmaya destek verdi. Putin, "Türkiye’nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır" dedi. Rusya lideri, "Türkiye’nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye’nin meşru hakkıdır" diye konuştu.

Putin, savunma sanayinde Türkiye ile yeni anlaşmaların gündemde olup olmadığına dair soruya ise, "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok" yanıtını verdi.

DW/GY,JD

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