"İdlib İçin Kardeşlik Vakti" yardım kampanyası töreni

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Suriye) Türkiye olarak bu yangını bir an önce durdurmak, bu ateşi bir an önce söndürmek istiyoruz. Bunun için de büyük gayret içinde Cumhurbaşkanımız. İslam ülkeleri, Müslümanlar bir an önce huzurlu, güvenli günlere kavuşsunlar diye bunun mücadelesini bütün platformlarda sürdürüyoruz. Liderler arası diplomasi ile soruna çözüm bulmak için büyük çaba gösteriyor Cumhurbaşkanımız." dedi.

Şentop, Esenler Belediyesi ile Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Deniz Feneri Derneğince düzenlenen "İdlib İçin Kardeşlik Vakti" yardım kampanyası törenine katıldı.

Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki törende konuşan Şentop, rejim kuvvetlerinin 3 milyon mazlum ve masumun üzerine vahşice, kalleşçe bomba yağdırdığı İdlib'de, aynı zamanda yağışlı ve soğuk kış şartlarının hüküm sürdüğünü dile getirerek, masumların, mazlumların trajedilerini, sağır dünyanın kör gözlerinin görmediğini söyledi.

Türkiye'nin insaf ve merhametli, vicdanlı insanların ülkesi olduğunu dile getiren Şentop, 2018'de milli gelirine göre en fazla uluslararası yardım yapan Türkiye'nin, şimdi toplamda en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu aktardı.