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  4. İdlib için Meral Akşener'den 'acil toplantı' çağrısı

İdlib için Meral Akşener'den 'acil toplantı' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2020 14:33 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı bir oturumla acil toplantıya çağırdı.

İdlib için Meral Akşener'den 'acil toplantı' çağrısı

İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, milli varlığın başkalarının inisiyatifine bırakılamayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Tarih, birçok kez olduğu gibi, bizi yine önemli bir görevle karşı karşıya bırakmıştır. Ve yine tarihte örneği olduğu üzere, milli varlığımızın hedef alındığı zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka görevinin başında olmalıdır. Bu nedenle, kahraman ordumuz üzerinden, ülkemize ve milletimize yönelen bu alçak saldırı karşısında, milli bir görev çağrısını yapmak ihtiyacı hissediyorum."

İDLİB İÇİN 'ACİL TOPLANTI' ÇAĞRISI

"Suriye'de oluşan yeni ve ağır şartları değerlendirmek üzere, TBMM'yi kapalı bir oturumla ve acil olarak toplanmaya, iktidarı da milli duruşa katkı sunacak şekilde, aziz milletimizin vekillerini bilgilendirmeye ve tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyorum."

Kaynak: AA

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