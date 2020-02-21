İdlib için Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Sivillerin Suriye'nin diğer bölgelerine geçişine izin verin

Rusya Savunma Bakanlığı da muhaliflerin, "iki noktada Suriye ordusunun savunma hattını aştıklarını" doğrulamıştı.

Açıklamada Türkiye'nin İdlib'e son haftalarda çok sayıda zırhlı araç, teçhizat ve cephane sevkettiği de kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, İdlib'deki durumun insansız hava araçları ve diğer kaynaklar üzerinden izlendiğini belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki çatışmalar nedeniyle yüz binlerce sivilin Türkiye'ye doğru kaçtığı haberlerinin doğru olmadığını savundu. Kremlin, Türkiye'ye çağrıda bulunarak bölgedeki sivillerin Suriye hükümeti tarafından denetlenen alanlara geçişine izin vermesini istedi.

Türkiye'de ise medya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib vilayeti kırsalında Suriye ordusunun ele geçirdiği bölgelere dün sabahtan itibaren tank ve komando sevkiyatı yaptığını bildirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca, "50'den fazla rejim unsurunun" imha edildiği belirtilmişti.



