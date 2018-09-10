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İdlib İçin Yardım Tırları Yola Çıktı

10.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

Suriye ve Rusya tarafından İdlib’e başlatılan saldırıların ardından İHH İnsani Yardım Vakfı bölgeye yardım kampanyası başlattı

İdlib İçin Yardım Tırları Yola Çıktı

Suriye ve Rusya tarafından İdlib’e başlatılan saldırıların ardından İHH İnsani Yardım Vakfı bölgeye yardım kampanyası başlattı.

Saldırılardan etkilenenlere ulaştırılmak üzere insani yardım malzemesi taşıyan 20 tır İstanbul Kazlıçeşme Meydanı’ndan Suriye’ye gitmek üzere yola çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Avukat Bülent Yıldırım, Suriye’de son çatışmasızlık bölgesi olan İdlib’de diğer çatışmasızlık bölgelerinden gelen çok sayıda insanın mülteci konumuna düştüğünü ve bölgede yaklaşık 3 milyon insanın temel ihtiyaçlarını gideremeyecek halde bulunduğunu ifade etti.

Daha önce İdlib ve kırsalında 300 bin insanın yaşadığını, şu an ise bu sayının 3-4 milyonu bulduğunu belirten Yıldırım, bu insanların üçte ikisinin yardıma muhtaç halde olduğunu söyledi.

Yıldırım, İdlib’e yönelik büyük bir saldırının olmasından endişe ettiklerini de dile getirdi ve sivil toplum kuruluşları olarak dünyaya çağrıda bulundu.

Yıldırım, “Eğer bu insanların hayatları için bütün güçlerinizi ortaya koymazsanız, bu hareketliliğin Avrupa’ya doğru yönelmesi için biz de sivil inisiyatif başlatacağız. Bu nedenle bütün yardım kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Acil bir kodla çağrı yapıyorum. Bu insanlara yardım etmek için bütün güçlerinizi seferber edin” dedi.

Suriye ve Rusya İdlib çevresini bir haftadır havadan ve karadan bombalıyor. Rusya radikal unsurların hedef alındığını belirtse de bölgeden kaynaklar saldırılarda çoğunlukla sivillerin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler de İdlib’e yönelik geniş çaplı bir saldırıda çok sayıda can kaybı ve insani kriz olacağı konusunda uluslararası toplumu uyarıyor.

Birleşmiş Milletler olası bir geniş çaplı saldırıda 800 bin kişinin İdlib’i terkedebileceğini belirtiyor.

Türkiye sınırına yönelik yeni bir sığınmacı akınından endişeli.

Tahran’da geçen hafta Rusya,Türkiye ve İran arasında İdlib konusunda yapılan zirveden bir sonuç çıkmamıştı.

Türkiye ateşkes çağrısında bulunmuş ancak Rusya ve İran bunu reddetmişti.

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