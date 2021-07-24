“İdlib IŞİD İçin Türkiye’ye Geçiş Kapısı”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan son raporda Türkiye’de yaşayan Uygur, Türkmen ve diğer Orta Asya kökenlilerin radikal İslamcı terör örgütlerine militan kazandırmada önemli bir kaynak oluşturduğu iddia ediliyor.

BM uzmanlarının Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 22 sayfalık raporda 2021 yılının ilk altı ayındaki küresel terör faaliyetleri değerlendirildi.

Raporda Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinin IŞİD terör örgütü üyeleri ve aileleri için stratejik bir konum olmaya devam ettiği, İdlib’in bu militanlar Türkiye’ye geçiş kapısı konumunda olduğu öne sürüldü. Türkiye’nin Hatay tarafından sınır ihlalinde bulunan bazı IŞİD militanlarını tutukladığı açıklamaları da raporda yer alan bilgiler arasında.

BM uzmanları tarafından hazırlanan raporda IŞİD ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin, Türkiye’de yaşayan Türki cumhuriyetleri kökenli kişileri bünyelerine katmak için yoğun çalışmalarda bulundukları kaydedildi.

“Pandemi kapanması örgütlerin insan kaynaklarına ulaşmasını yavaşlatıyor”

BM raporunda ayrıca, IŞİD, El Kaide ve bağlı yapılaşmaların oluşturduğu tehditlerin süreklilik kazandığı, bazı bölgelerde bu tehditlerin azami oranda yükselişe geçtiği bildiriliyor.

Özellikle Batı ve Doğu Afrika'nın her iki terör örgütünün hedefinde olduğu, radikal terör örgütlerinin militan kazanma konusunda eylemlerini arttırdığı belirtilen BM raporunda, çatışma yaşanmayan bölgelerde de tablonun tam tersine geliştiği, salgın hastalık yüzünden yaşanan kapanmaların radikalleşme riskini arttırmasına rağmen terör örgütlerinin insan kaynaklarına ulaşımını yavaşlattığına dikkat çekiliyor.

Terör örgütlerinin Suriye ile Afganistan’daki hakimiyetleri de sürüyor.

İdlib’de en az on bin radikal İslamcı militanın bulunduğunun altını çizen raporda, IŞİD’in Suriye’nin bazı bölgelerinde muharebe yeteneklerini yeniden kazanabilmek için gerilla savaşı taktiğine başvurduğu kaydedildi. Buna karşılık da İran destekli Şii milislerin çoğunlukta olduğu ‘Haşdi Şabi’ örgütü ve IŞİD arasında çatışmalar da tüm şiddetiyle devam ediyor.

Ayrıca Türkmenistan’da radikal İslamcı terör örgütlerinin militan sayısını her geçen gün daha da arttırdıkları, bu güçlerin Afganistan’da kullanılmak üzere örgütlendiği kaydedildi.

