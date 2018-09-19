"İdlib kararı Erdoğan’ın başarılı duruşunun zaferi"

ELENA TESLOVA- Rus uzmanlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İdlib’de silahsız bölge oluşturulması için vardığı mutabakatı hem Rusya hem de Türkiye’nin ortak başarısı olarak değerlendirdi.

Rus uzmanlar, Erdoğan ve Putin’in Soçi’de İdlib ile ilgili aldıkları karara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Uzmanı Anton Mardasov, Soçi’de varılan mutabakatın hem Erdoğan hem de Rusya’nın zaferi olduğunu söyledi. Mardasov, “Bu mutabakat Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib’de askeri operasyonun gerçekleşmesine izin vermeyen başarılı duruşunun zaferidir. Diğer yandan ise büyük çaplı bir askeri harekata katılmaya istekli olmayan Rusya'nın kazandığı bir zafer.” dedi.

Soçi’de alınan kararın en akılcı seçenek olduğunu vurgulayan Mardasov, buna rağmen mutabakattaki planların arazide hayata geçirilmesinin kolay olmayacağının altını çizdi. İdlib’deki M4 ve M5 yollarının açılmasıyla ilgili teknik sorunlar olduğuna dikkati çeken Mardasov, bu eylemin zaman alacağını kaydetti. Mardasov, “Sadece Moskova ve Ankara’nın ortak eylemi İdlib denklemini çözebilir. Nasıl bir sonuç olacağını yakında göreceğiz.” ifadelerini kullandı.