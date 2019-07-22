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İdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kamp

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 14:21 | Son Güncelleme

İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki Tur Laha köyünde 400 çadırlık yeni bir kamp kuruldu.

İdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kamp

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki Tur Laha köyünde 400 çadırlık yeni bir kamp kuruldu.
Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib’in güney kırsalına yönelik yapılan bombardımandan kaçarak, şehrin kuzeybatısında bulunan ve kısmen daha güvenli olan bölgelere sığınan siviller için İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Birleşmiş Milletler(BM) tarafından 400 çadırlık yeni bir kamp kurulduğu bildirildi. İdlib kenti kırsalındaki Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine kurulan kampa, bombardımandan kaçan ve engelli bireylerin bulunduğu aileler başta olmak üzere Türkiye sınırındaki zeytin ağaçlarının olduğu arazilere sığınan 400 aile yerleştirildi.
550 BİN SİVİL YERİNDEN EDİLDİ
İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, güney İdlib’de sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle en az 550 bin sivilin Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Mevcut kampların yetersiz kalması nedeniyle birçok sivilin açıkta kaldığını belirten Tahiroğlu, “Bombardımandan kaçan siviller, Türkiye sınırı yakınındaki kampların yetersiz kalması nedeniyle zeytinliklerin olduğu arazilere sığındı. Bu ailelerin en azından bir kısmının mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla vakfımız ve Birleşmiş Milletler'in ortak çalışması ile İdlib’in Tur Laha köyünde 30 dönüm arazi üzerine 400 çadırlık bir kamp kurduk. Sivillerin aynı alan içerisinde temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için banyo-tuvalet inşa ettik. Temiz içme suyu ihtiyacı için de su kuyusu açtık” dedi.
İNSANİ YARDIM MALZEMESİ DAĞITILDI
Kampa yerleştirilen ailelere insani yardım malzemesi dağıttıklarını da ifade eden Tahiroğlu şunları söyledi;
“Kampa yerleştirdiğimiz ailelere çadır içi mefruşatı, acil gıda paketi ve hijyen paketi gibi malzemeler dağıttık. Buradaki ailelerin mağduriyetleri giderilmiş olsa da halen açıkta kalan binlerce aile var. Kış mevsimi gelmeden bu aileler içinde uygun bölgelere kamp alanları oluşturulması gerekiyor.”
İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana savaş mağduru sivillere yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda insani yardım çalışmaları yürütüyor.

FOTOĞRAFLI

İdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kampİdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kampİdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kampİdlib kırsalına 400 çadırlık yeni kamp

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