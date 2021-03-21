HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

21.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi.Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki mülteci kamplarının bulunduğu Salwa Waqah’ya ve Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Salwa kasabası dışındaki Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi.

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

Suriye’nin İdlib kenti kırsalı ile Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi.
Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki mülteci kamplarının bulunduğu Salwa Waqah’ya ve Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Salwa kasabası dışındaki Bab al-Hawa geçiş noktasına hava ve füze saldırısı düzenlendi. Saldırıların Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiği öne sürüldü.
Saldırı sonucu Bab al-Hawa geçiş noktasında bekleyen birçok kamyon ve tır kullanılamaz hale geldi.
Sivil savunma ekipleri saldırıların ardından hızlıca olay yerlerine sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Öte yandan Esad rejimi, Halep iline bağlı Atarib kentindeki bir hastaneye topçu saldırısı düzenlemiş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5’i sağlık personeli toplam 20 kişi yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? Teke Tek programı yeni bölüm ne zaman?

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok?

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul'dan gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 21 Mart Koronavirüs tablosu!

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto sonuçları?

21 Mart Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.