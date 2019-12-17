Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, İdlib’in BM raporuna göre bir “terörist çöplüğü”ne dönüştüğünü ifade ederek, “İdlib küçük bir Afganistan’a dönüşmüş durumda. Önlem almamız gerekiyor” dedi.

2019 yılının son günlerinde, Türkiye’nin 2020’de karşılaşılabileceği olası senaryolar hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “İdlib, gelecekte Türkiye için önemli bir tehdit potansiyelini barındırıyor. İdlib’te, sayıları 30-40 bini bulan radikal terör örgütleri (El Kaide, El Nusra, DEAŞ gibi), Türkiye için kayda değer bir tehdit” diye konuştu.

“BM raporuna göre; etkili önlem şart”

BM Güvenlik Konseyi’nin 15 Temmuz 2019 tarihli raporunda, IŞİD’in bir bölümünün İdlib’e geçtiğinin belirtildiğini vurgulayan Dr. Naim Babüroğlu raporun devamını açıklayarak şöyle yorumladı: “Raporda; yabancı teröristlerin en yoğun toplandıkları iki bölgenin İdlib ve Afganistan olduğu yer alıyor. Ayrıca, Yabancı teröristler açısından dünyanın en büyük çöplüğü (dumping ground) haline geldiği kaydediliyor. BM raporu, aslında şu gerçeğin altını çiziyor: Türkiye ile 130 kilometre sınırı bulunan İdlib, küçük bir Afganistan’a dönüşmüş durumda. Türkiye için kayda değer bir tehdit. Etkili önlemler şart.”