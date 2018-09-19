İdlib Mutabakatı ile Barış Yolu Açıldı mı?

Türkiye ve Rusya’nın garantör ülkeler olarak imza attığı ve Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim ile muhalifler arasında çatışmayı engellemeyi amaçlayan mutabakat sonrasında kalıcı barış sağlayacak adımlar atılıp atılmayacağı tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile 17 Eylül’de Soçi’deki görüşmelerinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından İdlib konusunda mutabakata imza atılmıştı. Türkiye ve Rusya’nın İdlib’de vardığı uzlaşı sonrasında Şam’ın “toprak bütünlüğü hakkı” gerekçesiyle muhalifler kontrolündeki bölgeleri geri almak üzere yürüttüğü askeri operasyonlardan tümüyle vazgeçip geçmeyeceği merak ediliyor. Bugüne kadar Şam’ın destekçisi olarak muhalif kesimleri “teröristler” olarak tanımlamasıyla dikkat çeken İran’dan ise, İdlib konusundaki mutabakata ilişkin ilk tepkiler olumlu oldu. Ancak gözler, İran’ın “şiddet karşıtlığı” boyutuyla mutabakata destek açıklamasına karşın Suriye’de sahada nasıl gelişmeler olacağına çevrildi.

Çarşamba günkü konuşmasında İdlib mutabakatını yorumlayan Erdoğan, Suriye’de barışa doğru bir adım atıldığı görüşünü ortaya koydu. Erdoğan, “Dedik ki ‘İdlib’de artık kan dökülmesin, artık gözyaşı dinsin, onun için de ne gibi adım atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım’ ve 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Elhamdülillah. İşte bu, sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdı. İnşallah devamı bunun gelir” dedi. Milli Savunma Bakanı Akar da, Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “Cumhurbaşkanımızın yoğun çalışmalarıyla İdlib’de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçildiğine inanıyorum. Türkiye, Suriye krizinin başından beri olduğu gibi İdlib meselesinde de üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Bu mutabakat, Türkiye’nin yeni yüklerle karşılaşmaması bakımından olduğu kadar Rusya başta olmak üzere konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için de önemli bir kazanımdır” dedi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede yürüttüğü askeri gözlem etkinlikleri için de “İdlib’deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek” açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, ayrıca TSK’nın sadece Suriye değil Irak’ta da sınır ötesi operasyonlarıyla Türkiye’nin güney sınırlarında terör örgütlerine karşı güvenlik koridoru oluşturduğunu da savundu. İRNA Haber Ajansı’nın haberine göre, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İdlib mutabakatı için “diplomasinin başarısı” görüşünü dile getirdi. İran’ın, Rusya ve Türkiye arasındaki mutabakattan haberdar olduğunu vurgulayan Kasımi, “Bu noktada şiddet ve kan dökülmesinin durdurulması ve aynı anda bölgenin teröristlerden arındırılması İran dış politikasının en temel ve ilkesel politikalarından biridir” dedi. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Salı akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmelerinde bulundu. Dışişleri’nden Çavuşoğlu’nun Pompeo ve Zarif’e İdlib mutabakatı hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Zarif ise, Çavuşoğlu ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile NewYork’ta Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğini açıkladı. Zarif, üç bakan birlikte Suriye konusunda ortak basın açıklaması yapacaklarını da ifade etti.

Ağar: Sahadaki gruplarca nasıl tepki verileceği önemli “Son açıklamalar itibariyle İdlib mutabakatı ile Suriye’de sahada barış yolu açıldı mı?” diye sorduğumuz Savunma Uzmanı Abdullah Ağar Şam’ın bölgede askeri yığınağına ve sahadaki gruplardan mutabakata nasıl tepki göstereceğine dikkat çekiyor. Ağar, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Şam rejimi tarafından son günlere kadar İdlib’in çevresine veya karasal güzergahlarına askeri yığınak yapılmış olduğunu anımsattı. “Ancak Şam’ın yaptığı karasal askeri operasyonlarda patronaj Şam rejiminde değil. O noktadan bakıldığında Rusya’nın bu konuda doğru adres olduğunu ve İran’ın da önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz” diyen Ağar, şimdi Türkiye ve Rusya’nın imza attığı mutabakat ile İdlib konusunda karşılıklı bir yükümlülük ortaya çıktığını söyledi. Rusya’nın İdlib’e kendi etki alanından saldırı olmayacağı ve kendi partnerleriyle etki alanına saldırı gelmemesini kabul ettiğini anlatan Ağar, “Burada Türkiye ile Rusya’nın ortaya koyduğu işbirliği önemli. Ama bu işbirliğini, öncelikle sahada soruna konu olan grupların nasıl karşılayacağı önemli. Bu gerginliği azaltma girişimine nasıl reaksiyon verecekleri önemli. Bunlar arasında El-Kaide kökenli Heyet Tahrir el-Şam gibi terör örgütü olarak tanımlanan yapılardan bahsediyoruz. Bunlara ‘radikaller’ diyebiliriz. Şimdi sahada yaşanacak bir süreç. Bu süreçte, Türkiye çeşitli şekillerde silah kullanmadan ikna yöntemleriyle veya askeri gücüyle de sonuç almaya gidebilecektir. Rusya ile Türkiye’nin başta adı geçen tampon bölge olmak üzere bağımsız veya müşterek güvenlik faaliyeti yürütebileceği bir resim var mutabakat içerisinde” dedi.