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İdlib mutabakatında ilk çatlak: Reddediyoruz!

25.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan İdlib anlaşması “Dinin Muhafızları” adlı grup tarafından kabul edilmedi. Ilımlı muhalifler koşullu destek verirken Heyet Tahrir Şam'dan henüz cevap yok.

İdlib mutabakatında ilk çatlak: Reddediyoruz!

Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib vilayetindeki cihatçı örgütlerden "Dinin Muhafızları" (Hurras el Din) Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "silahlardan arındırılmış bölge" anlaşmasına uymayacaklarını ilan etti. İdlib'deki en güçlü cihatçı örgüt olan ve bölgenin büyük çoğunluğunu kontrol Heyet Tahrir Şam ise anlaşma uyarınca hareket edip etmeyeceklerini henüz bildirmedi.

Heyet Tahrir Şam ve Nusra Cephesi'nden ayrılanlar tarafından bu yılın başında kurulan Dinin Muhafızları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında hafta başında imzalanan anlaşmanın bölgedeki cihat hareketini yok etmeyi amaçladığını belirterek silahlı eylem çağrısında bulundu.

Bölgedeki ana silahlı unsurlardan olmasa da Dinin Muhafızları'nın açıklaması, İdlib'de ateşkes ve silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasını amaçlayan anlaşmanın hayata geçirilmesini tehlikeye atabilir. Anlaşmanın kaderini asıl belirleyecek olanınsa Heyet Tahrir Şam'ın vereceği yanıt olduğu belirtiliyor.

Koşullu işbirliği

Türkiye'nin desteklediği silahlı ılımlı muhalifleri temsil eden ve çoğunluğunu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi ise anlaşmaya dair "tam işbirliği" göstereceklerini belirtse de, silah bırakmayacaklarını ve bölgelerini teslim etmeyeceklerini bildirdi.

Anlaşma Soçi'de imzalanmıştı

Örgütten yapılan açıklamada, "Rusya'nın, rejimin (Suriye) ve İran'ın muhtemel ihanetine karşı tetikte olacağız" denildi.

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma Ankara'nın çabasıyla yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e yönelik Suriye ordusunun kapsamlı bir askeri operasyonu askıya almak amacıyla yapılmıştı.

Anlaşma uyarınca Suriye ordusuyla silahlı grupların karşı karşıya olduğu bölgelerde iki taraf arasında 15-20 kilometre genişliğinde bir silahlardan arındırılmış bir tampon bölge oluşturulması öngörülüyor. Bunun için 15 Ekim'e kadar süre verilirken tampon bölgenin denetimi Türkiye ve Rusya güçleri tarafından yapılacak.

Türkiye, iç savaş hâlindeki Suriye'de silahlı örgütlerin elinde kalan son bölge olan İdlib'e yönelik operasyonun büyük bir göç dalgası yaratmasından endişe ediyor.

Rusya İdlib'e yönelik operasyonu bekletme karşılığında Türkiye'den bölgedeki cihatçı örgütlerle ılımlı muhalifleri ayırmasını bekliyor.

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