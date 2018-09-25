İdlib mutabakatında ilk çatlak: Reddediyoruz!

Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib vilayetindeki cihatçı örgütlerden "Dinin Muhafızları" (Hurras el Din) Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "silahlardan arındırılmış bölge" anlaşmasına uymayacaklarını ilan etti. İdlib'deki en güçlü cihatçı örgüt olan ve bölgenin büyük çoğunluğunu kontrol Heyet Tahrir Şam ise anlaşma uyarınca hareket edip etmeyeceklerini henüz bildirmedi.

Heyet Tahrir Şam ve Nusra Cephesi'nden ayrılanlar tarafından bu yılın başında kurulan Dinin Muhafızları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında hafta başında imzalanan anlaşmanın bölgedeki cihat hareketini yok etmeyi amaçladığını belirterek silahlı eylem çağrısında bulundu.

Bölgedeki ana silahlı unsurlardan olmasa da Dinin Muhafızları'nın açıklaması, İdlib'de ateşkes ve silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasını amaçlayan anlaşmanın hayata geçirilmesini tehlikeye atabilir. Anlaşmanın kaderini asıl belirleyecek olanınsa Heyet Tahrir Şam'ın vereceği yanıt olduğu belirtiliyor.