İdlib operasyonu: Onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde

Suriye ordusunun İdlib vilayetine yönelik yeni bir operasyon başlatması sonrası çatışma bölgesinde yaşayan onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçıyor. Reuters ve AFP haber ajansları eyaletin güneyindeki köylerden yaşanan kaçışı görüntüledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca geçtiğimiz hafta 30 bin kişi evlerini terk etti. Toplam rakamın ise 80 bine ulaştığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazar günü yaptığı açıklamada, 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru ilerlediğini söylemişti.

Uluslararası haber ajansları, M5 otoyolu üzerindeki Marat El Numan ve Hazano kasabalarındaki yoğun araç trafiğini görüntüledi.

Suriye ordusunun amacının, Şam ve Halep'i birbirine bağlayan bu stratejik otoyolu ele geçirmek olduğu kaydediliyor.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Marat El Numan'ın hemen dışındaki Türk gözlem noktasının da, Suriye ordu güçlerince çevrildiğini aktardı.

Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden bir kaynak, Suriye ordu güçlerinin Marat El Numan'ın 6 kilometre dışında olduğunu doğruladı.