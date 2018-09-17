İdlib Operasyonu Tansiyonu Yükseltiyor

Suriye’de 2011 yılında başlayan vekalet savaşına taraf olan ülkeler arasındaki görüş farklılıkları İdlib kenti konusunda da sürüyor. Bir taraftan Suriye ordusu ve Rusya kente yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan Türkiye-Rusya-İran ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerden karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Rusya ve İran kente yönelik bir operasyonun hemen başlaması gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Türkiye ve ABD dahil bazı ülkeler kentte çok sayıda cihatçı bulunduğunu ancak operasyon yapılması halinde sivillerin zarar görebileceğini öne sürüyor. Rusya merkezli Stratejik Trendler Araştırma Merkezi Başkanı İvan Konovalov, İdlib ekseninde giderek yükselen tansiyonu Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi. Askeri stratejist olan Konovalov, Türkiye-Rusya ve İran’ın 7 Eylül’de Tahran’da İdlib gündemiyle toplandıklarını hatırlatarak, bu zirveye rağmen 3 ülke arasındaki görüş farklılıklarının sürdüğünü söyledi. ​“En sorunlu ilişki Türkiye’yle” Konovalov, “Rusya, İran ve Türkiye arasında Suriye ve İdlib konusunda görüş farklılıkları var. (Rusya ve İran açısından) En sorunlu ilişki Türkiye’yle. Çünkü Türkiye’nin İdlib’te büyük çıkarları var. Şu anda Ankara, İdlib’teki muhaliflerle teröristleri ayrıştırmaya çalışıyor ancak bu çok kolay değil. Bence neredeyse imkansız” dedi.

Ülkeler arasındaki en büyük görüş ayrılıklarından biri olan muhalif/terörist kategorisine hangi grupların dahil olduğu tartışması birkaç yıldır devam ediyor. Konovalov, “terörist kim?” sorusunun ülkelerin dış politikalarına ve Suriye meselesine yaklaşımlarına göre değiştiğini belirterek, “Mesela yasal ordu (Suriye ordusu) ve hükümete karşı savaşan ÖSO’yu muhalefet olarak göstermeye çalışıyorlar. Ancak bu Şam açısından oldukça kuşkulu çünkü bu gruptakiler birçok kez bir gruptan ayrılıp bir başkasına katıldılar. Hangi tarafta savaştıklarını anlamak neredeyse imkansız” dedi. ​“Operasyonun geciktiği her gün teröristlere yarıyor” Konovalov, “İdlib konusundaki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya-İran arasında siyasi gerginliğe sebep olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi; “Görüş ayrılıkları olduğu bir gerçek ancak taraflar ‘savaşı ve teröristlerle ilgili sona erdirmemiz gerektiğini’ biliyor. Ankara, Rusya ve İran’ın bu savaşı artık bitirmek istediklerini anlıyor. İdlib operasyonu için Türkiye ve Rusya’nın ortak garantileri gerekiyor. 7 Eylül’de Tahran’da 3 ülke İdlib’i konuştu ancak İdlib operasyonu henüz başlamadı. Bunun anlamı da şu; (3 ülke olarak) pozisyonlarımızı yaklaştırmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Operasyonun geciktiği her gün oradaki teröristlerin lehine, Rusya-Suriye-Türkiye ve İran’ın aleyhine.”

Beklenen İdlib operasyonu ile ilgili ABD ve Rusya arasında da politika farklılıkları var. Bu çerçevede, iki taraftan da giderek sertleşen açıklamalar yapılıyor. Operasyonun başlaması halinde ABD ve Rusya arasında tansiyonun yükselebileceği de öne sürülüyor. ​“ABD Suriye’de ne yapacağına karar veremedi” Konovalov’a göre, “ABD’nin amacı Suriye içinde siyasi varlığını pekiştirmek ve sahada az sayıda olan askeri varlığını arttırmak.” Rus ve ABD orduları arasında Suriye konusunda görüşmeler olduğunu hatırlatan Konovalov, “İki ordu arasında temaslar olsa da sadece Suriye içindeki operasyonlar konusunda bilgi alış verişi yapılması için anlaşıldı. O da iki gücün karşı karşıya gelmemesi veya birbirlerini vurmaması için gerekliydi” dedi. “ABD’nin Suriye politikasının ve atacağı adımların belirsiz olduğunu” savunan Konovalov’a göre, “ABD’nin Suriye içindeki durumu ve pozisyonu bizzat ABD içindeki siyasi durumla alakalı.” Konovalov, ABD içindeki fikir ayrılıklarının dış politikaya da yansıdığını belirterek, “Suriye’den çekileceğiz” ve “hayır, çekilmeyeceğiz” gibi zıt açıklamaların kısa aralıklarla yapılabildiğini söyledi.