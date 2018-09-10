''İdlib sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da sorunu''

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfınca temin edilen 20 tırlık insani yardım malzemesi taşıyan konvoy, Kazlıçeşme'den İdlib'e ulaştırılmak üzere yola çıktı. Burada açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib’e yönelik yardım kampanyasının ilkini bugün başlattıklarını belirterek, 1.000 tırlık yardım hedeflediklerini anlattı. Suriye'de devam eden savaşın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Yıldırım, ''Şu anda savaşı sadece ne yazık ki Esad’ın kullandığı askerler yapmıyor. Bütün dünyayı yöneten güçler, bebekleri öldürürken, kadınları katlederken büyük büyük planlarından bahsediyorlar. Devletler, diplomasi labirentlerinde gezerken çocukların kolları kopuyor. Bizler ise mazlumun yanındayız.'' diye konuştu. Yıldırım, bölgede savaş mağduru insanlara yardım etmeye yönelik faaliyetlerde bulunan sivil savunma ekiplerinin saldırlar nedeniyle işlerini yapamaz hale geldiklerini, hatta bazı sivil savunma ekiplerinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye rejimi ve Rusya tarafından hastanelere de de saldırlar düzenleniyor. Öyle bir ahlaksızlık var ki artık varil bombası da atılıyor. Bu atılan bombalarla sivil savunma ekipleri de vuruluyor. Rusya da vuruyor. Bu da yetmiyor sivil savunma ekipleri çocukları kurtarmaya çalışırken, enkaz kaldırırken yine bombalarla yok ediliyorlar. Bu da yetmeyince hastaneler de vuruluyor. En son vurulan hastanede iki doktor da şehit oldu. Öyle bir hale getiriyorlar ki ne sivil savunma kalsın ne hastane kalsın ne de yardım kuruluşları bölgede kalsın istiyorlar.'' Güvenli ve çatışmazlık bölgesi durumunda olan İdlib'e yönelik saldırılardan sonra İdlib'in de mülteci durumuna düştüğünü dile getiren Yıldırım, ''İdlib'de, 3 milyondan fazla insan var. Bu insanların üçte ikisi yaşamlarını devam ettirmek için yardıma muhtaç. Eğer saldırılar gerçekleşirse -ki şu anda onu yapıyorlar- yani diyorlar ki günde 10 kişi 20 kişi ölürse bir şey olmaz. Bunu kabullendiriyorlar. Tıpkı Filistin’de İsrail’in yaptığı gibi. Eğer bu saldırı gerçekleşirse en az 700 bin ila 1 milyon arasında mülteci akını olacak." değerlendirmesini yaptı.