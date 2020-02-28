HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İdlib saldırısı: 33 Türk askeri hayatını kaybetti, Suriye'deki hedefler vuruldu

İdlib saldırısı: 33 Türk askeri hayatını kaybetti, Suriye'deki hedefler vuruldu

28.02.2020 08:42 | Son Güncelleme

İdlib'de Perşembe gecesi düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askeri hayatını kaybetti, 30'dan fazla asker yaralandı. Türkiye saldırıdan 'Suriye rejimini' sorumlu tuttu. Saldırının ardından Türkiye, Suriye'deki hedefleri vurdu. Muhalefet TBMM'yi bugün kapalı oturuma çağırdı.

İdlib saldırısı: 33 Türk askeri hayatını kaybetti, Suriye'deki hedefler vuruldu

Suriye'nin İdlib vilayetinde Perşembe gecesi düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askeri hayatını kaybetti.

Türkiye saldırıdan 'Suriye rejimine bağlı kuvvetleri' sorumlu tuttu.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi yaklaşık altı saat sürdü, zirveden sonra açıklama yapılmadı.

Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'daki Taktik Komuta Merkezi'ne gidip Suriye hükümetine bağlı birlikleri hedef alan kava ve hava operasyonlarını sevk ve idare etti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, saldırı sonrası Türkiye'nin, Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldıklarını duyurdu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan Perşembe gecesi açıklamasında "33 askerimiz şehit oldu, yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan yok" dedi.

Reuters haber ajansı, son saldırıyla birlikte Suriye'de bir ay içinde 54 Türk askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Siyasi partiler toplandı

Saldırı haberinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli divan toplantısından sonra hükümetin atacağı adımlara destek olacaklarını belirtip İdlib'e kara ve hava operasyonu düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak, "CHP olarak konuyu görüşmek üzere yarın TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz" dedi.

İdlib eyaleti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayıp bilgi aldı.

Balıkesir ziyaretini yarıda kesip Ankara'ya dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşüp bilgi aldığını söyledi ve CHP'nin yaptığı TBMM'de kapalı oturum çağrısının faydalı olduğunu ifade etti.

ABD ve NATO'dan kınama

ABD Dışişleri Başkanlığı'ndan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "ABD saldırılardan büyük endişe duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İdlib'deki saldırıyı kınayıp 'tüm taraflara gerilimi azaltmaları' çağrısında bulundu.

İdlib'de yaşananlarla ilgili Suriyeli yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hükümetine bağlı birliklerin bölgeden çekilmeleri için Şubat ayı sonuna kadar süre tanımış, aksi halde Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Suriye hükümeti ile Rusya, Erdoğan'ın 2018'de varılan anlaşma uyarınca belirlenen sınırlara çekilme çağrısını reddetti. Rusya, Türkiye'yi 2018 Soçi anlaşmasıyla varılan ateşkese uymamakla suçladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilirİdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İran'dan korkutan haber!

İran'dan korkutan haber!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Diğer Haberler
İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Çin’de koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 790’a ulaştı

Koronavirüs salgınında son durum

Son dakika! BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

ABD'den İdlib'deki hain saldırı sonrası açıklama: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız

ABD'den İdlib açıklaması

Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması

Avrupa Parlamentosu'ndan İdlib açıklaması

Son dakika: NATO'dan İdlib'deki hain saldırıya kınama!

NATO'dan İdlib'deki hain saldırıya kınama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.