İdlib saldırısı: 33 Türk askeri hayatını kaybetti, Suriye'deki hedefler vuruldu

Suriye'nin İdlib vilayetinde Perşembe gecesi düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askeri hayatını kaybetti.

Türkiye saldırıdan 'Suriye rejimine bağlı kuvvetleri' sorumlu tuttu.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi yaklaşık altı saat sürdü, zirveden sonra açıklama yapılmadı.

Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'daki Taktik Komuta Merkezi'ne gidip Suriye hükümetine bağlı birlikleri hedef alan kava ve hava operasyonlarını sevk ve idare etti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, saldırı sonrası Türkiye'nin, Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldıklarını duyurdu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan Perşembe gecesi açıklamasında "33 askerimiz şehit oldu, yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan yok" dedi.