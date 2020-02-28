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İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

28.02.2020 08:00 | Son Güncelleme

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. İdlib'deki hain saldırı dünya basınında da geniş yer buldu. New York Times, "Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir." ifadesini kullandı.

İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Saldırı haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra gazetelerin haberlerinde şu ifadeler yer aldı:

New York Times: "Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.

"Türk yetkililer saldırının Suriye hükümetine bağlı birlikler tarafından gerçekleştiğini söyledi, ama son haftalarda bölgede hava saldırıları düzenleyen taraf Rus savaş uçaklarıydı."

"Muhalefet, Türkiye'nin Amerika, NATO veya hava desteği olmadan Suriye'de müdahalede bulunmasını sorguluyor."

Guardian gazetesi: "Hayatını kaybeden Türk askerinin sayısının 22 ila 70 arasında değiştiğine dair haberler geliyor."

"Türk kaynaklar saldırıdan Suriye rejimini suçladı ama İdlib'deki bazı kaynaklar ve teyit edilemeyen gece görüntüleri saldırının Rus hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret ediyor. Rusya üç aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyordu."

"Ankara ile Moskova arasında önemli ticaret, enerji ve savunma bağları olsa da, iki ülke arasındaki ilişkiler Suriye'deki şiddet olayları nedeniyle bir sınavdan geçiyor, farklı tarafları destekliyorlar."

Financial Times gazetesi: "Türkiye'de bir ay içinde hayatını kaybeden asker sayısı 43'e çıktı.

"Saldırı, Türkiye'yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Erdoğan, Esad birliklerinin bölgeden çekilmesi için şubat ayı sonuna kadar süre tanıdı ve çekilmemeleri durumunda Türkiye'nin zorla birlikleri bölgeden uzaklaştıracağı tehdidinde bulundu.

"Bu saldırıyla, İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, Nato üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir. Şimdiye kadar hiçbir NATO üyesi 5. Maddenin resmi olarak devreye girmesi için görüşmelerde bulunmadı."

Le Monde: "Bombardımanlar Ankara ile Moskova'nı açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler perşembe günü Ankara'da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Şam, Rusya'nın hava desteğiyle 2019 Aralık ayında İdlib'in geri alınması için operasyon başlattı. Son haftalarda rejim ve müttefiki Rusya, Türkiye sınırındaki birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi."

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İdlib şehit Suriye

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