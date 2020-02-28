İdlib saldırısı dünya basınında: Savaşın seyrini değiştirebilir

Saldırı haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra gazetelerin haberlerinde şu ifadeler yer aldı:

New York Times: "Türk ordusu, Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir.

"Türk yetkililer saldırının Suriye hükümetine bağlı birlikler tarafından gerçekleştiğini söyledi, ama son haftalarda bölgede hava saldırıları düzenleyen taraf Rus savaş uçaklarıydı."

"Muhalefet, Türkiye'nin Amerika, NATO veya hava desteği olmadan Suriye'de müdahalede bulunmasını sorguluyor."

Guardian gazetesi: "Hayatını kaybeden Türk askerinin sayısının 22 ila 70 arasında değiştiğine dair haberler geliyor."

"Türk kaynaklar saldırıdan Suriye rejimini suçladı ama İdlib'deki bazı kaynaklar ve teyit edilemeyen gece görüntüleri saldırının Rus hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret ediyor. Rusya üç aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyordu."

"Ankara ile Moskova arasında önemli ticaret, enerji ve savunma bağları olsa da, iki ülke arasındaki ilişkiler Suriye'deki şiddet olayları nedeniyle bir sınavdan geçiyor, farklı tarafları destekliyorlar."